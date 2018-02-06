43 ребёнка застряли на турбазе в Каталонии из-за снегопада

Каталонские спасательные службы эвакуировали 6 февраля экскурсионную группу, которая с воскресенья находилась на туристической базе в Сальдесе (Барселона) и не могла выбраться из-за снегопадов.

Автобус должен был увезти группу, состоявшую из 43 детей в сопровождении десятка воспитателей, из Сальдеса в воскресенье днём, но снегопад нарушил их планы, в связи с чем было принято решение переночевать в здании турбазы. У них была еда, электричество и тёплая одежда, но из-за непогоды они не имели возможности уехать.

Бригады Гражданской обороны, прибывшие в Сальдес, расчистили дорогу от турбазы до автотрассы, чтобы автобус смог увезти детей. На место также прибыли сотрудники каталонской полиции, пожарной службы и скорой помощи. Медики проверили состояние детей и взрослых, никто из них не пострадал. Один человек был эвакуирован днём ранее с высокой температурой.