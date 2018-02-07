Испанские полицейские ранены при задержании наркоторговцев

По меньшей мере четверо агентов Национальной полиции получили ранения во время операции, в результате которой был арестован крупный наркоделец Хосе Рамон Прадо Бугаль, известный как Сито Миньянко.

Операция проходила в разных частях Испании: Галисии, Мадриде и Андалусии. Арест Сито Миньянко произошёл в Альхесирасе (Кадис). В Понтеведре также была задержана одна из его дочерей.

Один из сотрудников отряда специального назначения получил огнестрельное ранение во время штурма жилого дома в Кольадо Вильяльба (Мадрид), внутри которого находились преступники. Агент был госпитализирован, и, как сообщает 20 minutos, его жизни ничего не угрожает. В пригороде испанской столицы было арестовано 5 человек.

62-летний Сито Миньяко с 2015 года отбывает наказание в виде ограничения свободы, после того как он вышел из тюрьмы в Альхесирасе. Наркоторговец ожидает суда по делу об отмывании денег, ему грозит 16 лет тюремного заключения.