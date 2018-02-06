Два десятка нелегалов утонули у берегов Мелильи

Правоохранительные органы Испании и Марокко извлекли из моря у берегов Мелильи по меньшей мере 20 тел африканских мигрантов, погибших в попытке нелегально проникнуть в Испанию.

Сообщается, что тела погибших были замечены в 4-5 морских милях от берега одним из проходящих пассажирских кораблей.

Среди погибших – выходцы из Гвинеи, Мали и Кот-д'Ивуара. Предположительно лодка, в которой они плыли, разбилась во время шторма, и они утонули. На прошлой неделе в Мелилье был объявлен жёлтый уровень опасности.

Тела погибших находились в марокканских водах, тем не менее специальное подразделение Гражданской гвардии Испании оказало содействие марокканским патрулям в извлечении их из воды.

Поиски погибших продолжались все выходные как с марокканской, так и с испанской стороны.

По информации неправительственной организации Caminando Fronteras, всего в лодке находилось 47 нелегальных мигрантов, тела 21 из которых были найдены. Есть ли выжившие, неизвестно.