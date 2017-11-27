40 человек пострадали в результате обрушения танцпола в ночном клубе на Тенерифе

В ночном клубе Butterfly Disco Club в городе Адехе на Тенерифе в разгар вечеринки провалилась часть пола площадью около четырёх квадратных метров. Посетители, находившиеся в это время на танцполе, упали на нижний уровень. В общей сложности различные травмы получили 40 человек.

Среди пострадавших представители разных национальностей: двое французов, двое британцев, румын и бельгийка.

Инцидент произошёл в воскресенье, 26 ноября. Пожарная служба прибыла на место происшествия около 02:30. Позже на её странице в Твиттере было опубликовано видео из клуба, расположенного в торговом центре, на котором видно, как спасатели помогают пострадавшим выбраться из подвала. Сотрудники пожарной службы работали на месте до 06:00, проверяя завалы в поисках других пострадавших.

По словам владельцев помещения, нижний уровень не использовался и во время происшествия пустовал.