В провинции Барселона задержали двух джихадистов

Каталонская полиция 27 ноября задержала в ходе антитеррористической операции в городе Сант-Пере-де-Рибес (Барселона) двух человек. В нескольких домах были проведены обыски.

Как сообщает полиция в социальных сетях, операция началась в 04:00 в понедельник. Она стала завершением расследования, длившегося несколько месяцев. В ходе следствия были установлены личности нескольких администраторов социальных сетей, которые занимались налаживанием контактов, а также вели пропагандистскую деятельность и побуждали к терроризму.

Министр внутренних дел Хуан Игнасио Сойдо на своей странице в Twitter подтвердил, что два человека были задержаны за поддержку деятельности террористической организации ДАИШ.

В операции принимали участие агенты различных специальных подразделений, включая Специальную группу вмешательства (GEI), Canina, TEDAX и Мобильную бригаду (Brimo).