В тюрьме, где содержится один из каталонских политзаключенных, произошел кровавый инцидент

Во время церковной службы в тюрьме Сото-дель-Реаль, на которой присутствовал арестованный лидер организации "Национальная ассамблея Каталонии" Жорди Санчес, один из заключенных ударил другого в шею ножом. Об этом информационным агентствам рассказало руководство исправительного учреждения, расположенного неподалеку от Мадрида.

Источники в тюрьме уточняют, что Санчес этот момент находился на значительном расстоянии от места происшествия. После вмешательства работников центра пострадавшего на вертолете доставили в больницу. "Речь идет об отдельно взятом случае. Ситуация была немедленно взята под контроль присутствовавшими на месте сотрудниками", - объяснили они.

Воскресная служба в тюрьме – открытое мероприятие, право на посещение которого имеют все заключенные, и многие из них активно им пользуются. Нападение произошло около 11:00, когда на мессу собралось уже около полусотни арестантов. Один из них достал пластиковый нож, к которому было приклеено несколько бритвенных лезвий, и напал на другого. Как агрессор, так и его жертва были помещены под стражу в превентивном порядке. Оба они являются гражданами Доминиканской Республики и принадлежат к латиноамериканским преступным группировкам.