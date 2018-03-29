Жункерас убеждён, что не нарушил закон, отстаивая независимость Каталонии

В ходатайстве отмечается, что движение за независимость является легальным и не нарушает международное право демократических стран. Политики заявили, что независимость является логичным следствием этого проекта, который должен ограничиваться лишь мирными и демократическими рамками, и это условие, по их мнению, было соблюдено. Они также отрицают обвинения в нецелевом использовании средств и бунте. Подчёркивается, что на проведение референдума о независимости Каталонии бюджетные средства не направлялись, а участники сепаратистского процесса не прибегали к насильственным действиям.

Адвокат двух политиков заявил, что его клиенты страдают от «незаслуженных мучений». Он настаивает на том, что они были избраны законным путём сотнями тысяч каталонцев, и их программа предполагала движение к независимости.