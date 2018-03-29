Рахой проведёт праздничные выходные в Галисии

Председатель правительства Испании Мариано Рахой собирается в Саншеншо (Понтеведра). Он проведёт там несколько выходных по случаю Страстной недели вместе со своей семьёй.

Точная дата поездки неизвестна, но предполагается, что Рахой отправится в Галисию по завершении заседания каталонского парламента по вопросу права Карлеса Пучдемона возглавлять правительство автономной области.

Ранее глава испанского правительства проводил Страстную неделю в Национальном парке Донанья или на Канарских островах.

Рахой внимательно следит за событиями последних дней в Каталонии. Из-за напряжённой обстановки он отменил визит в Анголу, куда он должен был отправиться в прошлую субботу.