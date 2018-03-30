Евродепутат навестил Пучдемона в тюрьме

Немецкий политик заявил, что побывал в тюрьме, чтобы узнать, в каких условиях содержится «преследуемый политик, отправленный за решётку по политическим мотивам». Лукке провёл с Пучдемоном около полутора часов. По словам евродепутата, бывший глава Каталонии «спокоен», и с ним обращаются так же, как и с другими заключёнными.

Лукке считает, что относиться к Пучдемону как к ещё одному преступнику «позорно», но в то же время отмечает, что немецкие власти очень ведут себя корректно, и у Пучдемона нет повода жаловаться на условия содержания. Каталонский политик имеет возможность отвечать на звонки и читать многочисленные письма со словами поддержки, которые приходят ему в тюрьму.

Лукке добавил, что Пучдемон не собирается отступать от борьбы за права каталонцев. Он рассказал, что в беседе с Пучдемоном они не затрагивали вопросы, по которым у них имеются разногласия, и обсуждали положение и правовой статус бывшего главы Каталонии после ареста. Евродепутат заверил, что Пучдемон не собирается бежать и призвал немецкие власти пересмотреть вопрос предоставления ему политического убежища.