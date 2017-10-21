Выборы в Каталонии могут состояться в январе

Народная партия и Испанская социалистическая рабочая партия пришли к предварительному соглашению о проведении новых выборов в Каталонии в январе 2018 года в рамках процесса введения в действие статьи 155 Конституции Испании, который будет запущен 21 октября с проведением чрезвычайного заседания Совета Министров.

Об этом испанским СМИ сообщила секретарь по вопросам равноправия социалистической партии Кармен Кальво. В правительстве, однако, пока не подтверждают информацию о том, что для проведения выборов рассматриваются январские даты.

Применение статьи 155 имеет конечной целью избрание нового правительства. В то же время различные источники говорят о том, что каталонский лидер Карлес Пучдемон ещё может приостановить этот процесс, пока Сенат не согласовал дорожную карту на ближайшие месяцы, передаёт издание 20 minutos.

Законом о порядке проведения выборов установлен срок 54 дня для проведения выборов с момента их объявления. Таким образом, чтобы выборы могли состояться до конца этого года, соответствующее решение должно быть принято не позднее 25 октября. В то же время Мадрид склоняется к более размеренному развитию событий для того, чтобы напряжённость в Каталонии могла снизиться.