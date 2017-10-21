Европа поддерживает Мариано Рахоя в его позицию по Каталонии

Рахой прибыл в Брюсель для участия в заседании Совета Европы 19 октября, в тот же день, когда был получен официальный ответ каталонского президента Карлеса Пучдемона на запрос испанского правительства о провозглашении независимости Каталонии.

В Брюсселе Рахой воздержался от комментариев журналистам по поводу дальнейших шагов по урегулированию кризиса. Этот вопрос также не стоял на повестке дня Совета Европы, тем не менее, ряд европейских лидеров затронули эту тему в своих заявлениях.

Так, канцлер Германии Ангела Меркель выступила в защиту позиции испанского правительства о том, что кризис должен быть урегулирован в рамках конституции страны. Французский президент Эммануэль Макрон, заверил, что Совет Европы выступает за сохранение единства Испании. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также выразил поддержку Рахою, который, по его мнению, действует в соответствии с решениями Конституционного суда Испании, а его люксембургский коллега Ксавье Беттель призвал к поиску компромиссного решения при соблюдении испанской конституции.

Менее категоричен в этом вопросе премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, который осудил насилие и призвал к диалогу двух сторон и соблюдению правопорядка.

В свою очередь, председатель Европарламента Антонио Таяни заявил в ходе пресс-конференции, что этот институт не намерен признавать независимость Каталонии и рассматривать её как партнёра наряду с Испанией. Слова поддержки в адрес испанского правительства также прозвучали со стороны лидеров Европейской народной партии.

По поводу каталонского кризиса высказались и лидеры других стран за пределами ЕС. Президент России Владимир Путин сравнил каталонский кризис с ситуацией в Курдистане и заявил, что оба этих явления – примеры западной политики двойных стандартов. Выступая в Сочи, Путин сказал: «Получается, для некоторых наших коллег есть правильные борцы за независимость и свободу, и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои права даже с помощью демократических механизмов». В то же время, российский лидер призвал к соблюдению принципа законности.