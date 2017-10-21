Паром с полицейскими пробудет в Таррагоне до 31 октября

Корабль, на котором разместились офицеры полиции и Гражданской гвардии, направленные в Каталонию за несколько дней до референдума, пробудет в Таррагоне до 31 октября. Об этом сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на источники в портовой администрации. Как и базирующиеся в Барселоне паромы, это судно должно было остаться в месте назначения до 5 октября, однако сначала срок его пребывания был продлен до 18 октября, а затем и до конца месяца. Лайнер пришвартован к причалу Andalucía, одному из самых потаенных и труднодоступных в портовой инфраструктуре.