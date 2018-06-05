Во дворце Моклоа сменяются жильцы

Мариано Рахой, лишившийся должности председателя испанского правительства, покидает резиденцию Монклоа, которую займёт новый премьер-министр Педро Санчес и его семья. Рахой же вместе со своей супрогой Эльвирой Фернандес и сыновьями Мариано и Хуаном вернутся в свой дом в столичном районе Аравака.

Семья Рахоя приобрела дуплекс на северо-западе Мадрида в 1998 году. С тех пор, как Рахой победил на выборах 2011 года, дом пустовал. По информации El Mundo, дуплекс экс-главы испанского правительства по площади больше дворца Монклоа: 279 м2 против 200 м2. В то же время официальная резиденция располагала прилегающей территорией в 58 тысяч м2, в то время как у дома Рахоя в Араваке имеется небольшой сад площадью 30 м. Известно также, что площадь нижнего уровня дуплекса составляет 78 м2, а верхнего - 201 м2.

Санчес, в свою очередь, переедет в Монклоа из соседнего района Посуэло-де-Аларкон с женой Бегоньей Гомес и двумя дочерьми: Карлотой и Аиноа.