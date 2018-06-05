Новый премьер обещает испанцам повысить пенсии и уменьшить счета

На повестке дня нового председателя испанского правительства Педро Санчеса стоит решение о том, какие реформы, начатые предыдущим правительством, будут продолжаться, а какие будут приостановлены. Среди них реформа в области энергетики, реформа пенсионной системы, изменения в социальной политике и демократических институтах.

В сфере экономики недавно вступивший в должность премьер-министр обещал поднять минимальные пенсии и заверил, что собирается изменить существующую систему. Кроме того, перед правительством стоит задача улучшения условий для молодёжи на рынке труда. С другой стороны, Социалистическая рабочая партия Испании представила в парламенте различные меры по вмешательству в рынок жилья, которые могут вылиться в увеличение минимального срока контрактов на аренду, ограничение максимального уровеня залога для арендаторов, а также новые условия для пользования онлайн-платформами бронирования жилья. Санчес, в свою очередь, также выступал с критикой постоянного повышения стоимости электроэнергии для населения.

В области социальной политики партия Санчеса занимается активным продвижением законодательных инициатив по борьбе с насилием на гендерной почве. Новый глава правительства ранее обещал, что одним из его первых действий в области законодательства станет принятие закона о равенстве и недискримнации.

Политическая программа социалистов предполагает ограничение сроков службы на некоторых государственных должностях, новые антикоррупционные меры, в том числе повышение контроля финансирования партий на фоне скандала с Народной партией, который стал причиной вынесения вотума недоверия Мариано Рахою.

В вопросах, связанных с каталонским кризисом, Санчес дал обещание наладить диалог. К тому же новому премьер-министру предстоит разобраться с преследованием Карлеса Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства.

Помимо этого, Санчес также отметил необходимость проведения институциональной и конституционной реформы.