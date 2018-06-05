Санчес: Европа должна быть пространством экономической, социальной и территориальной сплоченности

"Цель нового правительства Испании будет заключаться в предпочтении консенсуса напряженности во всех областях испанской и международной политики", — заявил Санчес на первом открытом мероприятии после его утверждения премьером страны, посвященном 25-летию установления дипотношений между Испанией и Андоррой. Его слова приводит РИА Новости.

В своем выступлении премьер-министр призвал "слушать, вести диалог и согласовывать", что, по его словам, является "тремя столпами, на которых основана политика XXI века".

Целью общеевропейской политики должно быть сокращение неравенства и социальной нестабильности, от которых "страдают многие испанские и европейские граждане". "Европа должна быть пространством экономической, социальной и территориальной сплоченности", — добавил Санчес.

Ранее стало известно, что министром иностранных дел в правительства Санчеса станет ветеран испанской политики, бывший председатель Европейского парламента Жозеп Боррель.