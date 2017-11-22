Вице-премьер Испании призвала СМИ к борьбе с фейковыми новостями

Заместитель председателя испанского правительства Сорайя Саенс де Сантамария заявила во вторник, что фальшивые новости наносят ущерб обществу. По её мнению, традиционные средства массовой информации несут обязанность по проверке достоверности новостей.

Такое заявление Саенс сделала во время открытия мероприятий в рамках ежегодного Дня Союза коммерческого телевидения, приуроченного ко Всемирному дню телевидения. Вице-президент подчеркнула, что необходимо бороться с недостоверной информацией, поскольку она может оказывать влияние на формирование мнения граждан.

Саенс отметила, что фальшивые новости распространяются преимущественно в Интернете, в частности, с помощью социальных сетей. Она призвала редакторов, журналистов и других представителей СМИ, а также социальные сети противостоять развитию этого феномена.