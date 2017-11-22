На выборах в Каталонии 21 декабря ожидается высокая явка избирателей

Семь из десяти жителей Каталонии считают, что выборы в автономной области 21 декабря будут более важными, чем предыдущие. Согласно последним опросам компании GAD3 для издания ABC, такое мнение наиболее распространено среди сторонников Народной партии и партии Ciudadanos.

По данным исследования, явка на предстоящих выборах будет рекордно высокой: на избирательные участки планируют прийти 82% каталонцев, что на 5 пунктов выше, чем на выборах 2015 года.

На данный момент сторонников независимости (партии Левые республиканцы Каталонии, Junts pel Catalunya и CUP) отделяют от конституционалистов (Ciudadanos, Социалистическая партия Каталонии и Народная партия) всего 8 тысяч голосов: 1 миллион 974 тысячи против 1 миллиона 966 тысяч.

По прогнозам, партия Ciudadanos наберёт на 235 тысяч голосов больше, чем на предыдущих выборах в автономии, а социалисты – на 135 тысяч больше. Позиции Народной партии, в свою очередь, падают: опрос показал, что за них готовы голосовать на 9 тысяч избирателей меньше, чем в 2015 году.

Что касается партий, выступающих за выход Каталонии из состава Испании, Левые республиканцы и Junts pel Catalunya пока набирают в сумме 1 миллион 730 тысяч голосов, что на 109 тысяч больше по сравнению с результатами двухлетней давности. Для партии CUP этот показатель находится на уровне 92 тысячи голосов.