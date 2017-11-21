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          Новости Испании » Новости » Политика » С коллективного фото альтернативного правительства Каталонии исчез один из советников

          С коллективного фото альтернативного правительства Каталонии исчез один из советников

          12:48 21.11.2017

          С сайта governlegitim.org, который позиционирует себя как официальный сайт «легитимного правительства Каталонии», исчезло изображение бывшего советника по делам предпринимательства Санти Вила.

          На главной странице сайта опубликован снимок, на котором присутствуют члены распущенного каталонского правительства, сделанный во время выступления экс-президента Карлеса Пучдемона 1 октября. Коллективное фото было обрезано таким образом, чтобы Вилы не было видно. Как сообщает Europa Press, изначально он присутствовал на фото вместе с другими советниками, поскольку на тот момент являлся членом правительства, однако, позже подал в отставку.

          В информации на сайте указывается, что Пучдемон и остальные члены правительства признаются легитимным правительством на фоне политической и правовой агрессии со стороны испанского государства. Некоторые из них в настоящее время находятся под стражей, другие – в Бельгии.

          Темы: Политика

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