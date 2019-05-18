Венесуэла требует выдать оппозиционера, скрывающегося в посольстве Испании

Мадрид должен выдать оппозиционера Леопольда Лопеса, который скрывается в посольстве Испании в Каракасе, уверены власти Венесуэлы. Об этом заявил посол Венесуэлы в Мадриде Марио Исеа.
«Правительство Венесуэлы требует его выдачи, так как он скрывается от правосудия. Мы используем все дипломатические средства, но не планируем ни в коем случае никакой акции, которая будет нарушать международное право", - подчеркнул Исеа.
Леопольдо Лопес вместе с семьей перебрался из чилийского посольства в Каракасе в испанское. Его признали виновным в организации массовых протестов в 2014 году и приговорили к 14 годам тюрьмы. Однако он успел сбежать из-под домашнего ареста и присоединиться к Хуану Гуаидо.Темы: Политика В мире