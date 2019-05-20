Глава МИД Испании назвал Путина врагом Европы

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель перечислил новых врагов Европы.
По словам Борреля, у Европы появилось много врагов: «Трамп, Орбан, Сальвини, Китай, Путин, Brexit». Чтобы противостоять угрозам извне Европа должна объединиться, считает политик.
Говоря о гипотетической угрозе со стороны России, Боррель заявил, что «возможно, Путин заставит нас оборонную политику». А комментируя действия США, он отметил, что «возможно, Трамп, нападая на германское активное сальдо торгового баланса, заставит ФРГ изменить свою экономическую модель». Brexit, по его словам, заставит европейцев «быстрее двигаться к политическому союзу».Темы: Политика Русская Испания В мире