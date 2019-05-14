Испания вывела свой фрегат из возглавляемой США флотилии

Свое решение министр озвучила в Брюсселе, где проходила встреча представителей силовых ведомств Евросоюза и которую неожиданно посетил госсекретарь США Майк Помпео. Роблес объяснила, что это лишь временная мера и корабль будет отведен до тех пор, пока американский авианосец «будет в этой зоне». Она добавила, что «Мендес Нуньес» снова войдет в состав флотилии, когда «Авраам Линкольн» вернется к намеченному курсу - кругосветке. «Наш фрегат совершает кругосветное плавание и не будет участвовать ни в каких других миссиях», - заявили в министерстве.

Ранее Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини подчеркнула, что Европа продолжает поддерживать ядерное соглашение с Ираном и приложит все политические усилия для того, что этот договор исполнялся. «Это хорошо знают и в Вашингтоне, и в Тегеране», - отметила она.