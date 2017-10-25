В субботу в Мадриде пройдет митинг в поддержку единства Испании

Фонд защиты испанской нации (Denaes) собирается провести в субботу новую манифестацию в центре Мадрида в поддержку идеи единства Испании и в защиту Конституции.

В официальном заявлении фонда сообщается, что манифестации состоится на площади Пласа-де-Колон. Начало акции намечено на 12:00.

Аналогичная масштабная акция прошла на том же месте 7 октября. По оценкам правительства, в прошлый раз в манифестации приняло участие порядка 50 тысяч человек, в то время как в фонде приводят цифру в 250 тысяч участников. Акцию также поддержало более 50 организаций. Многочисленные манифестанты вышли на улицы с испанскими флагами, повсюду звучали лозунги «Viva España» («Да здравствует Испания») и «Soy español» («Я испанец»), а также призывы отказаться от диалога с сепаратистами.