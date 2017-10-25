Заседание Исполнительного комитета Народной партии Испании назначено на 30 октября

Председатель правительства Мариано Рахой принял решение провести заседание Исполнительного комитета Народной партии через несколько дней после того, как Сенат согласует введение в действие статьи 155 Конституции Испании.

Как сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в дирекции партии, заседание назначено на 30 октября. В последний раз Исполнительный комитет собирался в начале сентября. На предстоящем заседании его члены смогут выразить своё мнение по поводу применения положения о введении прямого управления в Каталонии. Заседание состоится спустя три дня после согласования применения соответствующей статьи Конституции, что позволит распустить каталонское правительство, ограничить полномочия парламента Каталонии и объявить новые выборы в регионе.

Дата заседания Исполнительного комитета партии совпадает также с годовщиной вступления Рахоя в должность главы правительства, которое состоялось 29 октября 2016 года, после того как Конгресс поддержал его кандидатуру 170 голосами «за». Как заявили в партии, этот год был ознаменован достижениями по дальнейшему восстановлению экономики и созданию новых рабочих мест, а также подписанием значимых документов.