Жирона объявила короля Испании персоной нон грата

Король Испании Филипп VI объявлен персоной нон грата в городе Жирона (Каталония). Такой же статус получил полномочный представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Мийо. Решение было принято на пленарном заседании городского совета Жироны.

Кроме того, местные власти решили не поддерживать действие статьи 155 конституции Испании, о вступлении в силу которой ранее объявил премьер-министр Мариано Рахой. Мадрид собирается распустить правительство Каталонии и объявить в регионе новые выборы.