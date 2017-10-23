В Мадриде не исключают прямого управления каталонскими ведомствами

Заместитель председателя испанского правительства Сорайя Саенс рассказала в интервью радиостанции Onda Cero о том, как развиваются события, связанные с каталонским кризисом.

На этой неделе Сенат примет решение о том, будет ли введена в действие статья 155 Конституции Испании. По словам Саенс, рассматриваются различные варианты дальнейшего развития событий, в том числе централизованное управление ведомствами после прекращения полномочий каталонского правительства. Она напомнила, что на данный момент Каталония может представить свои возражения по поводу введения прямого управления.

Вице-президент сообщила, что на данный момент взаимодействие с каталонскими лидерами уже не ведётся. В своём заявлении она призвала членов правительства Каталонии к диалогу в стенах Сената, добавив при этом, что Сенат является демократическим институтом, в отличие от каталонского парламента.

Саенс обратилась и к каталонским лидерам. Она отметила, что право управлять Каталонией дано Карлесу Пучдемону испанской Конституцией, что также означает, что, в соответствии с Конституцией, он может его лишиться.

Кроме того, Саенс упомянула о ряде решений в сфере экономики, которые были приняты вице-президентом Каталонии Уриолем Жункерасом, и, по её мнению, имели негативные последствия для развития региона. Вице-президент заявила, что при введении прямого управления в автономной области, одними из первых будут рассматриваться именно экономические вопросы.