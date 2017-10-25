Юнкер: Еврокомиссия выступает против каталонского сепаратизма

Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что он является противником сепаратизма в Европе, отметив, что ему не нравится то, что происходит в настоящее время в Каталонии.

Такое заявление Юнкер сделал во время своего выступления в Институте политических исследований Страсбурга (Франция) в понедельник, 23 октября, пишет Europa Press. По мнению главы Еврокомиссии, самоопределение одного региона не должно противопоставляться другим регионам. В то же время, по его словам, следует уважать волю народа. Юнкер также отметил, что европейцы стремятся к признанию своей идентичности, однако, это не является основанием для того, чтобы обращаться к сепаратизму.

Европейская Комиссия выступила в понедельник в поддержку мер, принимаемых правительством Мариано Рахоя, по введению в действие статьи 155 Конституции Испании. По мнению еврокомиссаров, действия испанского правительства вписываются в рамки конституции страны. В Еврокомиссии подчеркнули, что позиция учреждения базируется, в первую очередь, на принципах законности и соблюдения правопорядка в Испании.