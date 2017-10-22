Правительство Испании возьмет на себя управление Каталонией

"Весь процесс был односторонним и противоречащим закону, - заявил Рахой, говоря о ситуации в проблемном регионе. – Мы решили действовать так, как того требует ситуация – разумно, ответственно и с позиций здравого смысла. Мы ждали, что правительство Каталонии пересмотрит свою позицию. Мы не хотели и не планировали применять 155-ю статью, но невозможно было управлять ситуацией хуже, чем это сделали власти региона".

Рахой подверг действия каталонского правительства по выходу из кризиса жесткой критике. "Когда остальные должны в обязательном порядке принимать твои требования, это не диалог, а навязывание своей позиции", - подчеркнул испанский лидер. В завершение своего выступления он сообщил о грядущем применении вышеупомянутой статьи Конституции и объяснил подобное решение тем, что "ни в одной демократической стране правительство не может допустить, чтобы законы не соблюдались, игнорировались или менялись для того, чтобы навязать другим свои критерии".

Премьер-министр также перечислил основные задачи, стоящие перед Каталонией на данный момент. По его словам, приоритетными на сегодняшний день являются "возврат в правовое русло, нормализация ситуации и налаживание совместного сосуществования, которому был причинен серьезный ущерб". Кроме того, Рахой подчеркнул необходимость дальнейшего восстановления экономики и проведения выборов.

Глава правительства не только открыто перечислил все экономические проблемы, возникшие в последнеее время в регионе, но и подчеркнул, что при условии его независимости они только усугубятся. "Вне зависимости от того, что было сказано ее жителям, в случае отделения Каталонии она покинет Евросоюз и Всемирную торговую организацию", - отметил премьер.

В свете всего вышеозначенного Рахой сообщил, что правительство предложит Сенату выдать разрешение на снятие с должности главы автономии Карлеса Пучдемона, а также его заместителя и советников, входящих в состав Совета првительства Каталонии. Он также намерен представить в Сенат предложение о создании органа для контроля за парламентом региона и о проведении выборов, которые должны состояться сразу после нормализации ситуации с бюрократической точки зрения.