В Испании опять появится Министерство по делам равноправия

Вице-премьером Испании станет Кармен Кальво, которая также возглавит министерство по делам равноправия – ведомство, существовавшее в течение двух лет (2008-2010) при предыдущем социалистическом правительстве Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, сообщили источники в Испанской социалистической рабочей партии.

Кальво – доктор конституционного права, она была министром культуры с 2004 по 2007 годы. Одна из самых близких политиков премьеру Педро Санчесу, именно ей было доверено вести переговоры с правительством Мариано Рахоя во время обсуждения прошлой осенью возможности применения в Каталонии 155 статьи конституции.

Поддержка оппозиционных партий тогда понадобилась испанскому правительству для введения прямого правления после проведения незаконного референдума о независимости в автономном сообществе. Прямое правление было введено после провозглашения независимости каталонским парламентом и действовало до 2 июня этого года – момента вступления в должность нового каталонского правительства. Налаживание диалога с каталонскими властями — одна из основных задач нового премьера, пришедшего к власти благодаря поддержке националистических партий Каталонии и Страны басков.

Источник: РИА Новости