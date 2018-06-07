Большинство министерских постов в правительстве Испании заняли женщины

В новом правительстве Испании, сформированном Испанской социалистической рабочей партией, большинство министерских постов заняли женщины. Состав нового правительства объявил на пресс-конференции премьер страны Педро Санчес.

В среду Санчес сообщил о составе своего кабинета главе государства, королю Фелипе VI. Из 17 министров — 11 женщин. Этот факт, по словам Санчеса, отражает, что приоритетом правительства будет обеспечение равноправия между мужчинами и женщинами, передает РИА Новости.

"Хочу поблагодарить людей, которые войдут в команду, что они приняли предложение, чтобы служить стране и гражданам", — заявил Санчес. Новый кабинет, по его словам, "должен противостоять вызовам XXI века" — коррупции, терроризму, организованной преступности, неравенству, детской бедности.

Заместителем председателя правительства стала Кармен Кальво, которая также возглавила министерство по делам равноправия — ведомство, существовавшее в течение двух лет (2008-2010) при предыдущем социалистическом правительстве Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.

МИД возглавил ветеран испанской и европейской политики, бывший председатель Европейского парламента Жозеп Боррель, что означает усиление европейского курса в испанской внешней политике.

Из Брюсселя в Мадрид переберется Надия Кальвиньо — в качестве нового министра экономики. Она 12 лет проработала в Европейской комиссии, последние четыре года — главным директором департамента по бюджету, в европейских структурах получила славу "жесткого переговорщика". У Кальвиньо четверо детей. Помимо испанского и родного галисийского, она говорит на английском, французском и немецком языках.

Министром финансов стала Мария Хесус Монтеро, до последнего времени советник по финансам правительства Андалусии.

Судья, председатель уголовной палаты Национального суда Фернандо Гранде-Марласка возглавил МВД. Министром обороны стала Маргарита Роблес, которая до сих пор была официальным представителем ИСРП в парламенте.

Министром юстиции стала Долорес Дельгадо, работавшая в последнее время прокурором по борьбе с исламистским терроризмом в Национальном суде, сторонница принципа универсальной юрисдикции, поддерживает хорошие отношения с бывшим судьей Бальтасаром Гарсоном.

Новый министр развития — Хосе Луис Абалос, секретарь организации Испанской социалистической рабочей партии. Абалос считается "человеком Педро Санчеса", он вел переговоры с другими парламентскими группами о вынесении вотума недоверия правительству Мариано Рахоя.

Министерством государственного управления будет заведовать каталонка Меричель Батет. Тереса Рибера (была госсекретарем по проблемам климатических изменений в последнем правительстве Сапатеро) возглавила министерство энергетики и окружающей среды.

Вопросами здравоохранения займется Кармен Монтон, противница приватизации сектора здравоохранения, была советником по здравоохранению в правительстве автономного сообщества Валенсия.

Первый испанский астронавт Педро Франсиско Дуке занял пост министра науки и инноваций.

Проблемы сельского хозяйства предстоит решать бывшему советнику правительства Андалусии Луису Планасу.

Министерство труда возглавила Магдалена Валерио — ее главной целью будет повышение размеров пенсий. Исабель Селаа возглавит министерство образования, министерство промышленности — Рейес Марото. Журналист и писатель Максим Уэрта возглавил министерство культуры.

Первого июня конгресс депутатов испанского парламента вынес вотум недоверия правому правительству Мариано Рахоя, новым премьером стал социалист Педро Санчес.