Рахой покидает пост главы Народной партии

"Настал момент поставить точку в этом пути. Народная партия должна продолжать двигаться вперед и строить свою историю на благо испанцев под руководством другого человека. Это лучше для НП, для меня. И думаю, что и для Испании. Все остальное неважно", — цитирует Рахоя РИА Новости. Рахой напомнил, что руководил партией в течение 14 лет, которые он назвал "лучшими в своей жизни", и добавил, что "останется" с партией, поскольку "не представляет своей жизни" без нее.

Экс-премьер объявил, что НП проведет съезд, на котором будет избран новый лидер.