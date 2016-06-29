Туск считает победу Рахоя на выборах лучшей новостью с декабря

Председатель Европейского Совета Дональд Туск поздравил исполняющего обязанности председателя правительства Испании Мариано Рахоя с победой на выборах 26 июня и назвал ее «лучшей новостью с декабря».

Кроме того, они обсудили итоги британского референдума 23 июня, на котором решалось, останется ли страна частью Европейского союза. Мариано Рахой вновь подтвердил, что будет защищать интересы испанских граждан и компаний в переговорах с Англией после ее решения покинуть ЕС.