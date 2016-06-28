Социалисты Испании решают, поддерживать им Народную партию или нет

Испанская социалистическая рабочая партия, которая заняла на выборах в парламент второе место с 85 мандатам, рассмотрела три варианта дальнейших действий: сформировать правительство с тем количеством голосов, которое получила; не поддерживать Мариано Рахоя, чтобы автоматически не дать ему дополнительной популярности; стать частью коалиционного правительства.

Генеральный секретарь ИСРП в Эстремадуре Гильермо Фернандес Вара заявил, что Рахой должен продолжать быть председателем правительства, а лидер социалистов Педро Санчес «не должен пытаться сформировать правительство». Он считает, что если большинство выразило свою волю и отдало голос Рахою, другие партии не имеют права вмешиваться в это решение. По его словам, сейчас очень важно, чтобы в Испании появился кто-то, кто «встанет у штурвала корабля».

Противоположного мнения придерживается секретарь ИСРП, правая рука Педро Санчеса, Сезар Луэна. Он считает, что выбрать Рахоя означает выбрать бездействие. Луэна говорит, что глава предыдущего правительства проводил «антисоциальную политику» и действия его были несправедливы и не эффективны. Поэтому ИСРП нужно взять на себя ответственность и попытаться сформировать правительство с тем количеством голосов, которое есть. По его мнению, результаты голосования отнюдь не говорят о том, что все испанцы хотят, чтобы их лидером был Рахой.

Лидер ИСРП в Барселоне Меричель Батет считает, что поддерживать правительство Рахоя не нужно. По ее мнению, ИСРП – это основная политическая сила противостоящая Народной партии, поэтому действовать вместе они не могут. Зато социалисты имеют неплохие шансы объединиться с другими партиями. Батет иронизирует, что теперь Рахоя должен поддержать Пабло Иглесиас. Она считает, что именно благодаря действиям этого политика Народная партия получила дополнительные 13 мест в парламенте.