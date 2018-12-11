США предупреждают: техника Huawei следит за пользователями

Вашингтон подозревает, что технологически гигант Huawei сотрудничает с китайским правительством в целях слежки за пользователями. С начала этого года правительство США распространяет предупреждения для своих союзников, в том числе Испании, Италии и Германии, об опасности этой китайской компании для национальной безопасности, пишет издание ABC.

Huawei является основным мировым производителем телекоммуникационных технологий и занимает второе место в мире по объёму продаж мобильных телефонов после Samsung. Компания также входит в число лидеров по разработке и внедрению технологии 5G.

В США заверяют, что китайское правительство использует Huawei для промышленного, военного и политического шпионажа. Ещё в 2012 году американские власти начали расследование в отношении компании на фоне повышения её интереса к госзаказам. Отмечается, что основатель и глава компании Жэнь Чжэнфэй служил в китайской армии в качестве эксперта по технологиям.

Несмотря на то, что в США чинят препятствия для дальнейшего распространения Huawei на рынке страны и обсуждают введение запрета на использование её продукции, в Европе марка пользуется большой популярностью и активно сотрудничает с государственными структурами. Так, например, Huawei занимется развитием мобильных сетей в Испании, а также Соединённом Королевстве и Германии.