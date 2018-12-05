Глава испанского правительства призвал лишить короля неприкосновенности

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что хотел бы отменить неприкосновенность короля Испании, и высказал мнение о том, что Фелипе VI также поддержал бы эту идею и не стал бы препятствовать лишению этого статуса.

Такое заявление премьер-министр сделал в беседе с журналистами по случаю 40-летия конституции Испании.

С другой стороны, Санчес добавил, что подобные изменения к основному закону потребовали бы масштабной реформы, которая должна сопровождаться сложным процессом при наличии большинства в две трети в обеих палатах парламента. К тому же, он признал, что пока в стране нет согласия, необходимого для проведения конституционной реформы. Глава правительства подчеркнул, что реформа должна быть не самоцелью, а служить «механизмом для обсуждения того, как укрепить утраченный консенсус» и найти новые пути.

При этом Санчес считает, что не стоит полностью переписывать основной закон. Он предлагает основываться на тексте 1978 года и дополнять его новыми положениями вместо «устаревших».

Премьер-министр Испании также обратился к руководству основных политических партий страны, выразив надежду на то, что «новое поколение лидеров» будет способно впервые в испанской истории реформировать конституцию.