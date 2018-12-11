Санчес призвал бороться с миграционной мафией

Председатель испанского правительства Педро Санчес призвал мировое сообщество сообща бороться с мафией, которая контролирует нелегальную миграцию. Об этом он заявил на конференции для принятия Глобального пакта безопасной, упорядоченной и легальной миграции в марокканском городе Марракеш.

По словам Санчеса, необходимо всем миром с преступными группировками, которые организуют переправку нелегальных мигрантов. При этом премьер Испании не согласен с теми, кто призывает закрыть границы и считает такие призывы «националистическими».