Сотни тысяч человек вышли на улицы Барселоны в поддержку единства Испании

Сотни тысяч человек в воскресенье приняли участие в манифестациях в центре Барселоны в поддержку единства Испании и против провозглашения в одностороннем порядке независимости Каталонии. Организатором акций выступило Каталонское Гражданское Общество (SCC).

По оценкам мэрии Барселоны, на улицы города вышло порядка 350 тысяч человек, организаторы же приводят данные о миллионе участников акций.

Около полудня манифестанты под лозунгом «Вернёмся к здравому смыслу!» прошли маршем под флагами Испании, Каталонии и Европейского Союза от площади Urquinaona до проспекта Avenida Marquès de l'Argentera.

На акции выступили экс-председатель Европарламента Жозеп Боррель и лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса. Как сообщает агентство Europa Press, в первых рядах митингующих были замечены министр здравоохранения Долорес Монсеррат, президент Мадридского сообщества Кристина Сифуэнтес, представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мильо, а также представители Народной партии, партии «Сьюдаданос», Партии социалистов Каталонии и другие политики.