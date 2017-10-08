Мэрия Барселоны требует отставки премьер-министра Испании

В ходе пленарного заседания в минувшую пятницу мэрия Барселоны одобрила совместное предложение парламентских групп Demòcrata, ERC и CUP, которое включает в себя требование об отставке премьер-министра Мариано Рахоя, министра внутренних дел Хуана Игнасио Сойдо и представителя правительства Испании в Каталонии Энрика Мильо в связи с проведением "скрытого государственного переворота".

Как сообщают информационные агентства страны, авторы документа выразили резкое несогласие с нарастанием репрессивных тенденций по отношению к каталонскому народу, демократическим мэриям и правительству региона, а также констатировали "приостановление действия его автономии вкупе с гражданскими и политическими правами". По их мнению, все это происходит на фоне "скрытого государственного переворота". Составители предложения требуют от центрального правительства "признания и соблюдения демократического мандата, вытекающего из итогов референдума", а также компенсации всего причиненного ущерба.

Помимо этого, представители муниципальной власти требуют немедленного отзыва полицейских сил, направленных властями в Каталонию, и резко осуждают действия как самих стражей порядка, так и партий и прочих институтов, которые напрямую или косвенно отвечали за них. Они также призвали мэрию "дать ответ на мнение, выраженное жителями города 1 октября", и согласовали с городскими властями инициативу по предоставлению бесплатной юридической помощи и любой другой правовой поддержки в защиту их прав.

Авторы предложения поблагодарили различные учреждения, а также волонтеров и граждан, принявших участие в референдуме и в его организации "несмотря на агрессию по отношению к ним", и выразили солидарность с ранеными.

В заключение составители документа выразили от имени мэрии Барселоны поддержку всем каталонским институтам и задержанным. О своем предложении они намерены уведомить Совет Европы, Европейский суд по правам человека, Европейский парламент, ООН, а также посольства и консульства всех стран, работающих на территории Испании.