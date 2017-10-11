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          Новости Испании » Новости » Политика » Власти Каталонии подписали декларацию о независимости

          Власти Каталонии подписали декларацию о независимости

          11:00 11.10.2017

          Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, председатель парламента Каталонии Карме Форкадель и 72 депутата законодательного органа подписали документ о провозглашении независимости региона от Испании, однако в действие он пока не вступает.

          "Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство", - цитирует ТАСС текст документа, озаглавленного "Декларация народных представителей Каталонии".

          В тексте также провозглашается "вступление в силу Закона о переходном периоде для судебных и основополагающих институтов республики". "Начинаем учредительный процесс - демократический, основанный на воле граждан, всеобъемлющий, инклюзивный и юридически обязывающий. Утверждаем стремление начать переговоры с испанским государством без предварительных условий, направленные на установление рамок сотрудничества на благо обеих сторон. Эти переговоры должны будут вестись на равной основе", - говорится также в резолютивной части документа.

          Каталония также призывает "международное сообщество и власти Европейского союза вмешаться, чтобы осудить текущие нарушения гражданских и политических прав, и сопроводить переговорный процесс [Каталонии] с испанским государством, став его свидетелем". Будущее государство заявляет также о своем стремлении к участию "в строительстве европейского проекта, который укрепляет общественные и демократические права граждан", а также гарантирует "одностороннее исполнение юридических норм Европейского союза и норм испанского государства". "Призываем государства и международные организации признать Каталонскую Республику в качестве независимого и суверенного государства", - сказано также в документе.

          Подписи под декларацией поставили Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, председатель парламента Каталонии Карме Форкадель и 72 депутата законодательного органа, образующие правящее большинство. При этом, как отметили в партии "Кандидаты за народное единство", которая входит в правящую коалицию, пока эта декларация не имеет юридической силы. Предполагается, для утверждения документ должен быть вынесен на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.

          Подписание декларации состоялось в парламенте Каталонии после официального обращения председателя Женералитата - автономного правительства региона - Карлеса Пучдемона к народным избранникам, в котором тот официально озвучил итоги состоявшегося 1 октября референдума о самоопределении Каталонии. В своей речи Пучдемон в очередной раз заявил, что "по результатам референдума 1 октября Каталония завоевала право быть независимым государством и завоевала право быть услышанной и уважаемой".

          "По результатам референдума 1 октября Каталония завоевала право быть независимым государством и завоевала право быть услышанной и уважаемой", - сказал он.

          Как подчеркнул Пучдемон, его правительство не намерено отступать от принятых обязательств и будет исполнять каталонский закон о референдуме, формально предполагающий одностороннее провозглашение независимости от Испании в случае положительного ответа граждан на плебисците. При этом прерогатива инициировать процедуру сецессии остается за парламентом. "Как вы знаете, закон о референдуме постановляет, что спустя два дня после официального объявления результатов, если число голосов "за" превышает число голосов "против", парламент проводит официальное заседание для провозглашения независимости Каталонии и начала учредительного процесса [нового государства]", - напомнил он.

          Вместе с тем, продолжил глава автономии, в настоящий момент Барселона все еще рассчитывает на разумный диалог с Мадридом и сразу же приостанавливает формальный процесс одностороннего провозглашения государственного суверенитета. "Правительство и я лично предлагаем парламенту приостановить провозглашение независимости, чтобы в ближайшие недели мы смогли начать диалог, без которого мы не сможем прийти к общему решению. Мы твердо убеждены в том, что этот исторический момент требует прекращения эскалации, а также четкого стремления двигаться вперед, отталкиваясь от результатов [референдума] 1 октября - результатов, которые должны быть учтены на этом этапе диалога, который мы готовы предложить", - заявил Пучдемон.

          Темы: Политика  Барселона

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