Семья Франко планирует перезахоронить его останки на кладбище Альмудены

Семья Франсиско Франко определилась с местом перезахоронения предка, в случае если его эксгумация всё же состоится. Как сообщается в заявлении, которое внуки каудильо представили на этой неделе в Министерство юстиции Испании, останки планируется перезахоронить в крипте Собора Альмудена в Мадриде, однако, в документе также выражается решительное несогласие с эксгумацией.

На кладбище Альмудены установлен памятник Голубой дивизии – корпусу добровольцев, которые сражались на стороне нацистской Германии во Второй мировой войне.

Потомки испанского диктатора считают, что изменения к Закону об исторической памяти являются неконституционными и обосновывают свою позицию тем, что во внесении изменений не было никакой срочной необходимости. К тому же, по их мнению, испанское правительство нарушает одно из фундаментальных прав человека – на неприкосновенность личной жизни. Внуки Франко подчёркивают, что вопрос его перезахоронения касается исключительно его семьи. Среди прочих аргументов против эксгумации – неприкосновенность базилики Санта-Крус, где покоится диктатор.