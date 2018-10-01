Премьер Испании задекларировал имущество на 343 тысячи евро и долги на 192 тысячи

Председатель испанского правительства Педро Санчес задекларировал имущество на общую сумму 324 990 евро, из которых 180 794 тысячи приходятся на недвижимое имущество, а 192 026 – пассивы в виде кредитов и займов. Кроме того, 21 435 евро составляют депозиты на текущих и сберегательных счетах премьер-министра, 5 667 евро – акции и доли в уставном капитале, 135 тысяч евро – прочее имущество.

В Официальном вестнике содержится информация об имуществе чиновников, находившихся на госслужбе с 1 июля 2014 по 26 июля 2018. Среди них министры, госсекретари и их заместители, генеральные директора госпредприятий, члены регулирующих органов, сотрудники Королевского дворца и другие чиновники. Также в списке фигурируют данные об имуществе бывшего председателя правительства Мариано Рахоя.

Самым богатым членом испанского правительства оказался министр иностранных дел Жозеп Боррель, который располагает имуществом на сумму 2,77 млн евро, из которых 983 тысячи – недвижимое имущество, 923 тысячи евро – депозиты на банковских счетах и другие средства.

В числе лидеров также министр образования и пресс-секретарь правительства Изабель Селаа, задекларировавшая имущество на 1,6 млн евро, в том числе долговые обязательства почти на 153 тысячи евро, а также министр науки, инноваций и университетов Педро Дуке, чьи активы составляют почти 1,5 млн евро.