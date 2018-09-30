Пучдемон собирается создать новую партию

По словам пресс-секретаря Пучдемона Тони Морраля, главной целью партии должно стать «применение мандата 1 октября», под которым подразумевается нелегальный референдум о независимости, который состоялся в этот день год назад . Его результаты были приняты как основание для попытки отделения от Испании. При этом Морраль добавил, что по достижении этой цели партия будет распущена за ненадобностью.

Новое объединение поддерживает преемник Пучдемона на посту председателя женералитата Ким Торра. Сепаратисты заявляют, что на данный момент число сторонников партии насчитывает порядка 50 тысяч человек. Политическая организация будет стремиться сплотить сторонников независимости Каталонии, которые в настоящее время поделены на три разные парламентские группы.