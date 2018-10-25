Санчес подтвердил, что Марокко получит от ЕС 140 млн евро на борьбу с нелегальной миграцией

Председатель испанского правительства Педро Санчес объявил в среду, что Марокко получит 140 млн евро из европейских фондов на борьбу с нелегальной миграцией и улучшение контроля на границе.

Выступая перед Конгрессом, Санчес рассказал об итогах заседания Европейского совета, которое состоялось на прошлой неделе. Он пояснил, что была проведена встреча с марокканскими представителями, на которой также присутствовала Испания. На встрече была согласована сумма в 140 млн евро, которая будет направлена в Марокко в несколько этапов в этом и следующем году.

Глава испанского правительства подчеркнул, что Марокко играет определяющую роль в борьбе с потоком нелегальной миграции, направляющимся в Европу, особенно в Испанию.

Правительство страны долгое время продвигало идею выделения Марокко финансирования на фоне значительного увеличения числа нелегалов, прибывших на Пиренейский полуостров за последний год.

По словам Санчеса, в ближайшее время будет запущен План содействия Марокко, направленный на борьбу с нелегальной миграцией. Он также считает, что это решение является результатом «по-настоящему европейской» миграционной политики, в формирование которой Испания внесла заметный вклад.

В правящей Социалистической рабочей партии также отметили, что Испания впервые выступает лидером в продвижении скоординированной миграционной политики ЕС.