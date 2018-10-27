Сергей Лавров посетит Испанию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 ноября прибудет в Испанию с визитом, как сообщил его испанский коллега Жозеп Боррель.

Боррель выразил уверенность в том, что на встрече с Лавровым представители двух правительств смогут обсудить все вопросы, заботящие обе стороны. В то же время, повесткой дня глава испанского МИД пока не поделился.

Боррель также назвал российского министра «ветераном дипломатии» и поблагодарил его за то, что он сумел выделить время для визита в Испанию. В связи с этим глава испанского внешнеполитического ведомства отметил особую важность этой встречи для обеих сторон.

Также пока неясно, воспользуется ли Лавров этой возможностью, чтобы встретится с председателем правительства Испании Педро Санчесом.