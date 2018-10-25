Санчес объяснил Конгрессу продажу оружия Саудовской Аравии

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил на пленарном заседании Конгресса, в ходе которого он выразил позицию правительства по продаже вооружений Саудовской Аравии. Испанские парламентарии потребовали разъяснений по этому вопросу на фоне полемики в международном сообществе, связанной с убийством саудовского журналиста Джамала Хашогги.

Ещё несколько недель назад коалиция Unidos Podemos и партия «Левые республиканцы Каталонии» (ERC) потребовали от главы правительства прокомментировать ситуацию с договором о поставках 400 управляемых бомб саудитам, которые сначала были заморожены, а после возобновлены.

В ответ на призывы некоторых депутатов аннулировать соглашение, Санчес отметил, что контракт с Саудовской Аравией был подписан предыдущим правительством, и его условия должны быть выполнены. При этом он подчеркнул, что нынешняя администрация выступает против любых нарушений прав человека, в связи с чем планируется усилить контроль за использованием оружия после поставок. По словам Санчеса, правительство отдаёт себе отчёт о необходимости изменений в военно-промышленном комплексе, но для этого «нужно время».