Санчес и Меркель решили тесно сотрудничать с Марокко в борьбе с миграционным кризисом

Председатель правительства Испании Педро Санчес и канцлер Германии Ангела Меркель договорились об интенсификации сотрудничества с африканскими странами, в особенности Марокко и Тунисом, в борьбе с миграционным кризисом в Европе.

Санчес и Меркель провели рабочую встречу за обедом в замке Медина-Сидонии (Кадис). В ходе пресс-конференции по завершении встречи главы правительств двух стран подчеркнули, что следует не только обсуждать вопросы о границах, гуманитарной помощи и приёме беженцев, но и наращивать сотрудничество Евросоюза с африканскими странами.

Санчес назвал Марокко одним из главных партнёров ЕС на этом направлении и отметил, что именно эта страна должна играть ведущую роль в упорядочивании миграционных потоков. В то же время, он не упомянул каких-либо более конкретных мер или средств их финансирования.

Премьер-министр Испании напомнил об экономических и социальных различиях между странами Европы и Африки, а также о проблемах в области прав человека, призвав в связи с этим к международному сотрудничеству.

Немецкий канцлер, в свою очередь, поддержала идею уважения человеческого достоинства, а также осудила расистские тенденции в европейских странах.