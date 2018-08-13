Испания и Португалия согласовали участки границы вдоль рек Миньо и Гвадиана

Испания и Португалия завершили процесс делимитации границ по рекам Миньо и Гвадиана, который позволяет определить морское пространство сопредельных государств.

Двустороннее соглашение было подписано 30 мая текущего года в Вилья-Реаль. На прошлой неделе оно было опубликовано в Официальном вестнике, а 12 августа вступило в силу.

Договором устанавливаются замыкающие линии в устьях Миньо и Гвадианы, которые разграничивают международные участки рек.

Этот шаг представляет собой задел для будущих переговоров по разграничению территориального моря, исключительной экономической зоны и вынесения границы континентального шельфа за пределы установленных 200 морских миль.

Страны-соседки отмечают, что они «осознают» важность точного определения границ для правовой безопасности, а также необходимость соблюдения норм международного права и установления линии, которая разграничивает внутренние воды в устьях рек.

Стороны также отразили в договоре обязательство об установке соответствующих обозначений на границе в ближайшее возможное время.