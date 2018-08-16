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          Новости Испании » Новости » Политика » Пучдемон осознаёт, что ЕС не признал бы независимость Каталонии

          Пучдемон осознаёт, что ЕС не признал бы независимость Каталонии

          11:44 16.08.2018

          Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, признался в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что «всегда предупреждал», что ни одна из стран Европейского союза не приняла бы независимую Каталонию.

          Политик добавил, что уже высказывал критику в адрес ЕС за то, что объединение не приняло ничью сторону во время событий в Каталонии осенью 2017 года. Пучдемон также отметил, что больше всего был разочарован «молчанием» Евросоюза на фоне «полицейского насилия» в регионе в день проведения незаконного референдума о независимости.

          В интервью бывший глава Каталонии заявил, что ему не по душе быть лицом сепаратистского движения, поскольку, по его мнению, ему не нужны «ни лидеры, ни мученики». Он также заверил, что никогда не хотел «болезненного» разрыва с Мадридом, а стремился к независимости Каталонии демократическим путём, без насилия.

          Экс-глава каталонского правительства вновь пояснил, что покинул территорию Испании, поскольку в стране нет полноценной свободы слова и не гарантирован справедливый суд.

          К федералистским настроениям нового центрального правительства Испании Пучдемон относится скептически. По его мнению, маловероятно, что социалисты всерьёз готовы на решительные шаги в этом направлении.

          По поводу своего будущего каталонский политик заявил, что в лучшем случае ему придётся провести много лет за пределами Каталонии, в худшем – в тюрьме. Самый оптимистичный расклад, по версии Пучдемона, позволит политикам, находящимся за рубежом, вернуться домой, а политическим заключённым – выйти на свободу. Он подчеркнул, что в настоящее время работает над этим, возлагая большие надежды на европейскую систему юстиции.

          Темы: Политика В мире

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