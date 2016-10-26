Рахой согласился стать кандидатом в премьеры Испании

Король Испании Фелипе VI встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Мариано Рахоем и попросил его предпринять еще одну попытку и выставить свою кандидатуру на пост председателя правительства. Рахой согласился.

«Король опять поручил мне выставить свою кандидатуру на должность премьер-министра. Я согласился», - заявил он после встречи с монархом. Рахой добавил, что если он вступит в должность, то «с первого же дня» начнет работать над тем, чтобы «правительство стало стабильным».

Рахой надеется, что до конца недели основным политическим силам удастся исправить ситуацию неопределенности в стране.