Бывшему мэру андалусского города Касарес грозят 18,5 лет тюрьмы

Бывшему мэру города Касарес (Малага) Хуану Санчесу грозит тюремное заключение сроком на 18,5 лет, сообщают информагентства Испании. Санчес предстанет перед Провинциальным судом Малаги в качестве обвиняемого по делу Majestic, связанному с коррупцией в сфере городского планирования и отмыванием средств.

Антикоррупционная прокуратура инкриминирует бывшему градоначальнику злоупотребление служебным положением, нарушения при заключении договоров, нецелевое расходование государственных средств, а также взяточничество и отмывани е капиталов.

Помимо Санчеса, который до ареста состоял в партии «Объединенные левые» (IU), обвинения также выдвинуты его супруге, преемнице Антонио Морено, двум экс-советникам, муниципальным консультанту и секретарю, некоему частному лицу и одному из двух застройщиков урбанизации Majestic – другой в настоящее время скрывается от правосудия.

Экс-мэр был задержан 14 мая 2012 года вместе со своей женой, адвокатом из Эстепоны и рядом других лиц в ходе операции против отмывания капиталов. В тот момент был наложен арест на 236 домов, 165 банковских счетов и 19 транспортных средств.

Совместное расследование полиции и Гражданской гвардии началось в конце 2010 года, когда бывшему главе городской администрации были выдвинуты обвинения в сотрудничестве с русской мафией, которая была основным «клиентом» сети по отмыванию капиталов и коррупции в сфере городского планирования. Данная операция позволила раскрыть престуную схему, связанную с криминальными группировками, проходящими по другим делам.

Антикоррупционная прокуратура настаивает на том, что в конце 90-х годов прошлого столетия в Испании обосновалась преступная группа, деятельность которой покрывалась сетью компаний, возглавляемой ныне находящимся в бегах Робертом Гаспаром и обвиняемым Робертом Мани. Одной из основных задач группировки было вложение зарубежных капиталов в недвижимость региона Коста-дель-Соль в целом и города Касарес в частности, где в период с 2000 по 2006 годы велась стройка комплекса Majestic. Для этого было заключено три соглашения и внесено пять поправок в регламент городского планирования. При этом не были учтены тонкости административного права и не были подготовлены доклады юристов и техников мэрии. Не проверив даже самые элементарные данные, мэрия передала застройщику право вести работы на землях, являвшихся государственной собственностью. Кроме того, их стоимость была намеренно занижена.