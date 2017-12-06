Рахой поблагодарил Великобританию за поддержку в каталонском вопросе

Премьер-министр Испании Мариано Рахой во вторник, 5 декабря, встретился со своей британской коллегой Терезой Мэй в рамках визита в Лондон. В ходе встречи Рахой, среди прочего, выразил благодарность за поддержку позиции испанского правительства и испанского народа по каталонскому вопросу.

Тему Каталонии подняла Мэй в самом начале встречи глав правительств, отметив первостепенность принципов правового государства и соблюдения испанской конституции. Испанский премьер-министр, в свою очередь, заявил, что «без уважения правового государства и без уважения закона нет демократии».

Визит Рахоя в Соединённое Королевство совпал с первым днём избирательной кампании перед выборами в Каталонии 21 декабря.

Во время встречи Рахоя и Мэй у стен резиденции премьер-министра Великобритании собрались манифестанты, выступающие за независимость Каталонии и освобождение политических заключённых.

Как сообщает Europa Press, встреча глав правительств двух стран продолжалась 1 час 20 минут. Премьер-министры обсудили ход переговоров по выходу Соединённого Королевства из состава Евросоюза, вопросы двустороннего сотрудничества, торговых связей, инвестиций и другие темы. Рахой выразил надежду на то, что после "Брексита", отношения между двумя странами не изменятся.